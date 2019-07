Espanha: 1º dia do festival de São Firmino deixa 5 feridos; veja fotos

Dois americanos e um espanhol foram feridos a chifradas, e outras duas pessoas tiveram traumatismos cranianos no primeiro dia das festividades de São Firmino, neste domingo (7), em Pamplona (Navarra, norte da Espanha) - informaram as autoridades regionais.

"Cinco pessoas foram atendidas na Emergência do Complexo Hospitalar de Navarra, três por chifrada de touro", tuitou o governo regional de Navarra.

Depois, em nota, as autoridades regionais disseram se tratar de dois americanos - um de 23 anos, e outro, de 46 - e um espanhol de 40, "ferido na perna esquerda".

Os espectadores correm de um touro durante a corrida tradicional de touros "Bous a la mar" (touro no mar) no porto de Denia AFP

Um dos feridos pela chifrada estaria em estado grave, segundo a imprensa local. As autoridades locais não confirmaram essa informação. Além disso, dois espanhóis, um de 18 anos e outro de 23, sofreram traumatismo craniano.

A Cruz Vermelha advertiu que este primeiro dia apresentava um "perigo especial", devido à grande quantidade de pessoas presentes.

Celebração perigosa

As festas de São Firmino acontecem de 6 a 14 de julho. São as mais famosas da Espanha e, todos os anos, atraem milhares de turistas do mundo inteiro.

Milhares de corredores, vestidos da cabeça aos pés de branco, com lenços vermelhos brilhantes, se reúnem todos os anos para a tradicional corrida matinal, após a qual os animais são mantidos na praça de touros até as lutas durante a tarde.

O evento atrai milhares de turistas do mundo inteiro para a Espanha AFP

Um touro pula na água durante a corrida tradicional de "Bous a la mar" (touro no mar) AFP

Um total de 53 pessoas foram tratadas pela Cruz Vermelha por ocorrências durante o evento. Os corredores costumam se machucar em corridas de touros tradicionais na Espanha, mas ninguém morreu no festival de Pamplona, ​​em São Firmino, desde que o espanhol Daniel Jimeno foi ferido no pescoço por um touro da Jandilla em 2009.