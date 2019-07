Chega a 68 número de mortos em naufrágio no litoral da Tunísia

Foram encontrados mais 38 corpos hoje (11) no litoral da Tunísia, elevando para 68 o número vítimas fatais no naufrágio de uma embarcação com imigrantes, informou a Meia Lua Vermelha.

Em Zarzis, a sudeste da capital, Túnis, foram encontrados 36 cadáveres, e outros dois na ilha vizinha de Yerba, declarou à AFP Mongi Slim, presidente da Meia Lua Vermelha tunisiana em Medenin (sul).

Os corpos foram transferidos para o hospital da cidade de Gabes para a retirada de amostras de DNA e onde serão realizados os enterros, acrescentou.

Na quinta-feira passada, um funcionário da Organização Internacional para as Migrações (OIM) anunciou o naufrágio de um barco com mais de 80 imigrantes a bordo, após falar com um dos três sobreviventes.

Segundo um funcionário Guarda Marinha tunisiana, os imigrantes partiram da cidade líbia de Zuara, 120 km a oeste de Trípoli, a bordo de um bote de borracha, com destino à Itália.

Entre os cadáveres encontrados no sábado passado estava um menino de três anos e duas mulheres, uma delas grávida.