Cearense atropelado na Colômbia é transferido para hospital de Bogotá

O professor universitário Ádamo Figueiredo, de 30 anos, que foi atropelado na Colômbia junto com o companheiro e também professor João Jaime Giffoni Leite, foi transferido na madrugada de sexta-feira (17) para um hospital de Bogotá, onde fará exames mais complexos. Ele apresenta politraumatismo. O acidente ocorreu no último dia 6, na ilha de San Andres. João Jaime, 37 anos, que passava férias no local com Ádamo, morreu.

Segundo boletim do hospital que o atendeu em San Andrés, Ádamo só poderia ser transportado por uma UTI móvel, uma vez que o caso é de alta complexidade - com diagósticos de politraumatismo, trauma crânio-encefálico e fratura na coluna lombar. Não há previsão de volta ao Brasil.

O corpo de João Jaime chegou a Fortaleza na madrugada de ontem (18) e foi velado pela manhã, em uma funerária do Bairro da Aldeota. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.