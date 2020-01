Caminhão de supermercado invade calçada e mata professor universitário cearense na Colômbia

Um furgão de supermercado invadiu uma calçada e atropelou o professor universitário cearense João Jaime Giffoni Leite, de 37 anos, e o companheiro dele, Adamo Figueiredo Nogueira Mesquita, 30 anos, na manhã desta terça-feira (7), na ilha de San Andrés, na Colômbia.

João Jaime morreu na hora. Adamo foi socorrido com vários ferimentos para um hospital da região. Ambos estavam a passeio na cidade.

O coordenador do campus do Centro Universitário Fametro (Unifametro) de Cascavel, Ribamar Junior, informou que João Jaime e Adamo chegaram ao país há poucos dias, em uma viagem de turismo. As causas do atropelamento estão sendo investigadas pela Polícia local.

Foto: Reprodução

O professor dava aulas para os cursos de Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Estética e Cosmética, Fisioterapia e Nutrição da Unifametro. A instituição lançou nota de pesar, dizendo que o docente era "muito querido por toda a comunidade acadêmica" e lamentou o ocorrido.

"O Centro Universitário Fametro se compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos familiares e amigos enlutados", informou a nota.