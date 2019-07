Boris Johnson é eleito o novo primeiro-ministro britânico

O ex-prefeito de Londres e um dos artífices do Brexit, Boris Johnson, será o próximo primeiro-ministro britânico depois de derrotar o ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, segundo resultados anunciados pelo Partido Conservador.

O ex-chefe da diplomacia britânica obteve 92.153 votos dos 159.000 votos dos membros do partido, contra 46.656 votos de Hunt.

Desta forma, torna-se o líder dos conservadores e receberá as chaves de Downing Street na tarde de quarta-feira após uma visita à rainha Elizabeth II.

Tão logo eleito, Johnson prometeu "concluir o Brexit" até o prazo de 31 de outubro.

"Concluiremos o Brexit em 31 de outubro", declarou Johnson momentos depois de vencer as eleições primárias do Partido Conservador, ganhando o direito de substituir a atual premiê Theresa May.