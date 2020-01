Avião ucraniano que caiu no Irã tentou retornar ao aeroporto, diz relatório

O avião ucraniano que caiu no Irã, nessa quarta-feira (8), estava em chamas, não chegou a fazer contato por rádio e tentava retornar para o aeroporto antes da queda, que matou as 176 pessoas a bordo, segundo investigação preliminar divulgada nesta quinta (9) por autoridades iranianas.

A Ucrânia, por sua, vez considera um ataque com mísseis como uma das várias possíveis causas do acidente, apesar de o Irã descartar a hipótese.

O relatório iraniano sugere que o Boeing 737-800 operado pela Ukrainian International Airlines teve uma emergência repentina na manhã de quarta-feira, quando caiu, minutos após decolar do Aeroporto Internacional de Teerã.

> Boeing que caiu no Irã levava 176 pessoas a bordo, incluindo 82 iranianos; ninguém sobreviveu

> Encontradas caixas-pretas de avião ucraniano que caiu no Irã

O documento, porém, não traz nenhuma explicação imediata para o desastre. Autoridades iranianas inicialmente atribuíram a queda a falhas técnicas, tese que a Ucrânia também apoiou a princípio, antes de mudar de postura e dizer que não especularia sobre os motivos do acidente.

A queda do Boeing ocorreu apenas horas depois de o Irã lançar um ataque contra bases usadas por tropas americanas no Iraque, em retaliação a um recente bombardeio dos EUA que matou o principal líder militar iraniano, Qassim Suleimani, no fim da semana passada. Fonte: Associated Press.