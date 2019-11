Avião cai na República Democrática do Congo; acidente deixa pelo menos 17 mortos

Um avião com pelo menos 17 passageiros caiu neste domingo pouco depois de decolar na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, matando todos os passageiros a bordo e possivelmente pessoas no solo. A aeronave caiu em residências próximas ao aeroporto de Goma, na província de Kivu do Norte.

"O governador de Kivu do Norte anuncia com tristeza a queda do avião nesta manhã no Aeroporto Internacional de Goma. A primeira informação que possuímos indica que o avião tinha 17 passageiros a bordo antes de falhar na decolagem", afirma comunicado do gabinete do governador de Kivu do Norte, Nzanzu Kasivita Carly. O comunicado não dá o número de mortes.

A missão da ONU no Congo diz que enviou equipes para apoiar autoridades locais.