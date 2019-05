Abelhas invadem cruzamento e causam alerta em Berlim

Cerca de 30 mil a 50 mil insetos invadiram uma esquina movimentada do distrito de Neukölln, no último sábado, e trataram de construir uma colmeia em placas de trânsito e uma bicicleta, informou o site do jornal alemão Deutsche Welle.

A Polícia chegou a ser chamada para dar uma solução para o episódio. Apicultores foram acionados para remover as abelhas. O caso aconteceu na rua Karl Marx.

Os apicultores borrifaram água nos locais para acalmar o enxame. As abelhas foram colocadas em caixas e levadas para um local não informado.

Segundo o especialista, as abelhas podem ter vindo de uma colmeia de um condomínio nas redondezas.

Elas teriam deixado o local após o nascimento de uma nova abelha-rainha, o que obriga a força a deixar a colmeia.