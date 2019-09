Zé Ricardo não é mais técnico do Fortaleza

O técnico Zé Ricardo não está mais a frente do Fortaleza. O treinador chegou ao clube no dia 12 de agosto com vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro, onde fez 7 jogos com o time cearense (4D, 2E e 1V). No total, o Leão do Pici levou 11 gols e fez 7 com Zé Ricardo no banco. Nesta quinta-feira (26), o Tricolor cearense perdeu para o Athletico/PR por 4 a 1 na Arena da Baixada e falou que "não há nada a lamentar".

Confira a nota oficial do clube sobre a saída do treinador.

NOTA OFICIAL

"O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Zé Ricardo. O clube agradece ao Treinador e Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido, e deseja sucesso na continuidade da carreira no futebol profissional.

Fortaleza ainda informa que hoje pela manhã, atletas que não atuaram diante o Atlhetico (PR), treinam no Estádio do Paraná"

Em seu currículo, o treinador de 48 anos teve passagens somente por clubes cariocas (Flamengo, Vasco e Botafogo) e conquistou um título: o Campeonato Carioca de 2017 pelo rubro-negro.

O Fortaleza já estuda o retorno de Rogério Ceni para o resto do Brasileirão. O ex-treinador leonino foi demitido do Cruzeiro nesta quinta-feira (26) após discussão com atletas do elenco.