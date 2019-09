"Não temos nada a lamentar", diz Zé Ricardo após goleada do Athletico/PR sobre o Fortaleza

Apesar do bom começo de partida, o Fortaleza foi goleado pelo Athletico/PR nesta quinta-feira (26), na Arena da Baixada, por 4 a 1. Há 4 jogos sem vencer, o time cearense está em 15º na tabela de classificação do Brasileirão, a 3 pontos do Z-4. Porém, para o treinador tricolor Zé Ricardo, não há motivos para lamentações pela derrota para o atual campeão da Copa do Brasil.

"Não temos nada o que lamentar. Athletico foi dominante nos 90 minutos. Mostrou porque conquistou, com todos os méritos, a Copa do Brasil. Se impôs na partida e acabou acontecendo o resultado. Não encontramos o tempo certo de marcação. Athletico conseguiu, com toques rápidos, envolver a nossa equipe. Nossa posse de bola foi falha, não conseguimos descansar com ela. Enfim, vamos olhar pra frente porque a competição continua", falou Zé.

Na rodada passada (20ª), o Fortaleza havia perdido por 1 a 0 para o Palmeiras. Os dois jogos contra oponentes de alto nível já preocupavam o comandante tricolor, que só tem uma vitória com a atual equipe.

"Sabíamos que o início do returno no Campeonato seria difícil. Pegamos o campeão brasileiro numa crescente e agora o campeão da Copa do Brasil num momento iluminado. Não temos que lamentar muita coisa porque segunda-feira já temos um jogo dificílimo", falou o Zé Ricardo.

O Leão do Pici recebe o Botafogo nesta segunda-feira (30), às 20h, na Arena Castelão. O adversário carioca está a 5 pontos da equipe da capital cearense e está há 3 jogos sem vencer.