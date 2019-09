Fortaleza leva a virada e é goleado pelo Athletico-PR na Arena da Baixada

O Fortaleza até abriu o marcador na Arena da Baixada, mas não conseguiu segurar a pressão e perdeu para o Athletico-PR por 4 a 1, nesta quinta-feira (26). De pênalti, Wellington Paulista inaugurou o placar, enquanto Marco Rubén, Nikão, Cittadini e Cirino garantiram a vitória do Furacão, recém-campeão da Copa do Brasil.

O resultado na 21ª rodada deixa o Fortaleza em 15º colocado, com 22 pontos, ampliando o jejum de vitórias para quatro jogos. A distância para a zona de rebaixamento são de apenas três pontos, margem que o separa do Cruzeiro. O Tricolor volta a campo na próxima segunda (30) diante do Botafogo. A partida ocorre na Arena Castelão, às 20 horas.

Já o Athletico/PR sobe para 9ª, com 30. O time agora enfrenta a Chapecoense, domingo (29), na Arena da Baixada, às 19 horas.

Primeiro tempo

Felipe Pires retornou ao time, mas não teve boa atuação e foi sacado Miguel Locatelli / Athletico-PR

Com desfalques, o técnico Zé Ricardo mudou mais uma vez a formação do Fortaleza e apostou no 4-3-3, usando o meia Matheus Vargas. O enredo do jogo até começou favorável, com o juiz marcando pênalti, com auxílio do VAR, aos 10. Wellington Paulista, com estilo, deslocou Santos e inaugurou o marcador: 1 a 0.

Do lance em diante, no entanto, todas as ações foram do Athletico-PR. A equipe adiantou as linhas de marcação e pressionou muito, principalmente explorando cruzamentos na grande área. Foi justamente uma jogada aérea que abriu o caminho para a virada. Aproveitando lançamento de Madson, o argentino Marco Rubén se infiltrou entre os zagueiros e desviou a bola de primeira, empatando aos 32.

O Fortaleza buscou reagir, mas sem compactação, tinha dificuldades na armação das jogadas. Bastante reativo, trocou apenas 86 passes na etapa inicial. Foi em uma das poucos momentos trabalhados no meio-campo que Vargas acionou Felipe Pires em velocidade. O atacante invadiu a área e mandou por cima da meta de Santos, com perigo.

Mesmo com o susto, o roteiro era do Furacão. Empurrado pela torcida, a equipe virou aos 48. Nikão aproveitou passe de Cittadini, ajeitou o corpo e chutou deslocado, sem chances para Boeck: 2 a 1.

Segundo tempo

O Furacão explorou bem as laterais e levou perigo para o gol de Marcelo Boeck Foto: Miguel Locatelli / Athletico-PR

Na volta do intervalo, o Fortaleza tentou acelerar o jogo e brigar pelo resultado. O adiantamento das linhas deixou brechas na defesa. Espaços bem usados por Cittadini e Rony, que exigiram boas defesas do arqueiro do Leão.

Só que a vocação ofensiva durou pouco. Aos 15, Léo Cittadini aproveitou bate-rebate na área e mandou para o fundo da rede: 3 a 1 validado pelo VAR, que analisou possível impedimento.

Zé Ricardo ainda foi obrigado a mexer duas vezes por cãibras. O zagueiro Quintero e o meia Matheus Vargas precisaram deixar o campo devido problemas musculares.

Com poucas opções, a solução foi se resguardar: o volante Araruna, o meia Marlon e o zagueiro Nathan entraram para segurar o placar. Assim, o Athletico-PR rodou a bola e ainda levou perigo em arremates defendidos por Boeck. No fim, Marcelo Cirino fechou o placar ao aproveitar uma bola que havia explodido no travessão: 4 a 1 e vitória do atual campeão da Copa do Brasil.

Ficha Técnica

Athletico/PR 4x1 Fortaleza

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 26/09/2019

Horário: 21h30

Local: Arena da Baixada

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral

Gols: Wellington Paulista - 10´/1º T (0-1); Marco Rubén - 31´/1º T (1-1), Nikão - 48´/1º T (2-1), Cittadini- 15´/2º T (3-1) e Cirino - 49´/2º T (4-1).

Cartões amarelos: Wellington (A), Léo Pereira (A) e Thonny Anderson (A).

Fortaleza: Felipe Alves; Carlinhos, Jackson, Quintero (Nathan) e Tinga; Juninho, Gabriel Dias e Matheus Vargas (Araruna); Edinho, Felipe Pires (Marlon) e Wellington Paulista. Técnico: Zé Ricardo.

Athletico/PR: Santos; Márcio Azevedo, Léo Pereira, Lucas Halter e Madson; Wellington (Lucho), Bruno Guimarães, Nikão e Léo Cittadini; Rony (Cirino) e Marco Rubén (Thonny Anderson). Técnico: Tiago Nunes.