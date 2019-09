Fortaleza perde para o Palmeiras na Arena Castelão e chega ao 3º jogo sem vitória na Série A

Em partida de muita transpiração e pouca produção, o Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (22), na Arena Castelão. O atacante Willian, aproveitando uma bobeira da marcação, marcou o único gol, já no 2º tempo. O duelo ampliou o jejum tricolor sem vitórias na Série A do Brasileiro para três jogos.

Com o revés, o Leão se mantém na 14ª posição, com 22 pontos, e pode ser ultrapassado na tabela ao término da 20ª rodada. A equipe agora volta a campo na próxima quinta-feira (26) diante do Athletico-PR. O duelo ocorre na Arena da Baixada, às 21h30.

Já o Palmeiras segue 100% com Mano Menezes e fica na vice-liderança, com 42 - a três pontos do Flamengo. Retornando para a capital paulista, encara o CSA no estádio Pacaembu. O confronto também é no mesmo dia, mas às 19h15.

Primeiro tempo

André Luís foi o escolhido para atuar mais centralizado no ataque, fazendo a função de camisa 9 Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza entrou em campo com os tradicionais quatro atacantes, mantendo o sistema adotado no duelo com o Bahia. Apresentando um meio-campo pouco povoado, cedeu a bola ao time paulista e tentou apostar no contra-ataque para criar as jogadas. Quem não aproveitou a posse foi a equipe de Mano Menezes - 65% contra 35% - que sentiu a falta de Dudu e não conseguiu criar em campo.

Em um confronto com poucas oportunidades de gol, Felipe Alves e Weverton trabalharam uma vez cada um, em arremates da intermediária. O goleiro do Fortaleza ainda apresentou um problema muscular e acabou substituído por Marcelo Boeck, aos 35 minutos.

No único momento em que o Leão agrediu com muitos jogadores, Edinho foi derrubado por Vitor Hugo dentro da área. Aproveitando o rebote, André Luís pegou a bola e também recebeu carga de Bruno Henrique, tudo aos 38. Nada marcado pela arbitragem, que encerrou a etapa inicial tendo marcado 12 faltas, não assinalando nenhum cartão.

Segundo tempo

Juninho começou o jogo no banco e foi opção no 2º tempo Foto: Thiago Gadelha

A volta do intervalo trouxe mais emoção ao confronto. O Palmeiras se lançou ao ataque, fez força e logo abriu o marcador, aos 2. Willian aproveitou cruzamento de Scarpa em escanteio e, livre, chutou. A bola ainda resvalou em André Luís antes de entrar: 1 a 0.

O tento trouxe outro ânimo ao time alviverde, que seguiu pressionando. Aos 18, foi Zé Rafel que finalizou na grande área, com perigo, à direita de Boeck.

Zé Ricardo então mexeu na equipe e tentou trazer mais ofensivdade colocando Juninho na vaga de Gabriel Dias. Depois foi Kieza o escolhido, sacando Edinho. A alterações surtiram pouco efeito, mesmo assim, foi do volante a principal chance de empate tricolor. Em cobrança de falta rasante, André Luís aproveitou para desviar e quase deixou tudo igual. No fim, o Fortaleza até criou volume, mas não teve forças para buscar o empate. Vitória do Palmeiras na Arena Castelão.

Ficha Técnica

Fortaleza 0x1 Palmeiras

Competição: Série A do Brasileiro

Data: 22/09/2019

Horário: 16h

Local: Arena Castelão

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (FIFA)

Gols: Willian - 02´/2º T (0-1)

Cartões amarelos: André Luís (F), Felipe (F), Felipe Alves (F) e Marcos Rocha (P)

Fortaleza: Felipe Alves (Marcelo Boeck); Carlinhos, Jackson, Quintero e Tinga; Felipe e Gabriel Dias (Juninho); Osvaldo, Edinho (Kieza), Romarinho e André Luís. Técnico: Zé Ricardo.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique, Willian (Carlos Eduardo), Scarpa e Zé Rafael (Lucas Lima); Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Mano Menezes.