Título do Flamengo na Libertadores abre mais uma vaga na Sul-Americana

O título do Flamengo na Libertadores classificou o clube para o Mundial de Clubes, realizado em dezembro, para a competição continental de 2020 e ainda interferiu diretamente nas vagas disputadas através da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque a taça amplia a zona de classificação dos demais clubes do país para a Libertadores e a Taça Sul-Americana.

Após o título, a nova configuração do Brasileirão leva para a Libertadores todos os times até o 8º colocado - vale ressaltar que o Athletico-PR está assegurado no torneio porque venceu a Copa do Brasil. Já para Sul-Americana, as vagas estão distribuídas entre o 9º e o 14º da tabela.

Sendo assim, apenas dois times - 15º e 16º - ficarão sem implicações para 2020, justamente entre a zona de rebaixamento e a Sul-Americana. A medida pode beneficiar os representantes cearenses na 1ª divisão, que brigam na parte de baixo da tabela.

Até o 33ª rodada, o Fortaleza estava em 12º, com 42 pontos, enquanto o Ceará ocupava a 15ª colocação, com 36. As duas equipes entram em campo neste domingo (24), às 19 horas.