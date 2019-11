Com Flamengo campeão, Brasil reduz vantagem da Argentina em número de títulos da Libertadores

O título do Flamengo, neste sábado (23), sobre o River Plate, em Lima, no Peru, fez o Brasil reduzir a vantagem da Argentina na disputa direta entre os dois países pelos troféus da Copa Libertadores. Os argentinos ostentam 25 títulos, contra agora 19 dos times brasileiros.

A Argentina lidera esta lista graças às conquistas do Independiente, recordista, com sete troféus, e do Boca Juniors, com seis, o último deles obtido em 2007. O River Plate, dono de quatro, foi o último argentino a levantar o troféu, justamente no ano passado, na final contra o arquirrival Boca, em Madri.

Neste sábado (23), o clube argentino não foi páreo para o Flamengo. Com uma virada heroica, o time brasileiro venceu por 2 a 1, no estádio Monumental. Foi o segundo título da equipe carioca na competição. O primeiro foi em 1981.

Depois de argentinos e brasileiros, aparecem os uruguaios, com oito títulos. A Libertadores teve neste ano a sua 59ª edição disputada.

Um fato curioso é que nas últimas 11 edições, contando o confronto entre Flamengo x River nesta temporada, em apenas um ano o campeão não foi um time brasileiro ou argentino. Em 2016, o Atlético Nacional ficou com o título.

Confira abaixo a lista dos campeões da Libertadores:

Independiente-ARG: 7 (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Boca Juniors-ARG: 6 (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007)

Penãrol-URU: 5 (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)

River Plate-ARG: 4 (1986, 1996, 2015 e 2018)

Estudiantes-ARG: 4 (1968, 1969, 1970 e 2009)

Olímpia-PAR: 3 (1979, 1990 e 2002)

Nacional-URU: 3 (1971, 1980 e 1988)

São Paulo-BRA: 3 (1992, 1993 e 2005)

Grêmio-BRA: 3 (1983, 1995 e 2017)

Santos-BRA: 3 (1962 , 1963 e 2011)

Cruzeiro-BRA: 2 (1976 e 1997)

Atlético Nacional-COL: 2 (1989 e 2016)

Internacional-BRA: 2 (2006 e 2010)

Flamengo-BRA: 2 (1981 e 2019)

Palmeiras-BRA: 1 (1999)

Colo-Colo-CHI: 1 (1991)

Racing-ARG: 1 (1967)

Argentinos Juniors-ARG: 1 (1985)

Vélez Sarsfield-ARG: 1 (1994)

Vasco-BRA: 1 (1998)

Once Caldas-COL: 1 (2004)

LDU Quito-EQU: 1 (2008)

Corinthians-BRA: 1 (2012)

Atlético-MG-BRA: 1 (2013)

San Lorenzo-ARG: 1 (2014)

Títulos por país:

Argentina: 25

Brasil: 19

Uruguai: 8

Colômbia: 3

Paraguai: 3

Chile: 1

Equador: 1

Vice-campeonatos por país:

Brasil: 15

Argentina: 12

Uruguai: 8

Colômbia: 7

Chile: 5

Paraguai: 5

Equador: 3

México: 3

Peru: 2