Gabigol decide, Flamengo vira sobre o River Plate e conquista bicampeonato da Libertadores

O Flamengo conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores, neste sábado (23). Em duelo entre brasileiros e argentinos, o time carioca venceu o River Plate, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, de virada pelo placar de 2 a 1. Borré abriu para o time de Buenos Aires aos 14 da primeira etapa. Aos 43 e 46, do segundo tempo, Gabriel Barbosa marcou os dois gols da virada e deu o título ao time do Rio de Janeiro.

Trinta e oito anos depois da equipe que teve Zico como camisa 10 ter levantado o troféu da maior competição de clubes da América do Sul, o Flamengo voltou a ser campeão da Libertadores. Sempre decisivo, ele, Gabigol, marcou os tentos da vitória e festa rubro-negra.

Próximo de também se sagrar campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo português Jorge Jesus poderá ter o inglês Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões, como adversário em uma possível final no Mundial de Clubes.

Festa na capital cearense

Com a presença de um bom público que acompanhou o duelo na Praia do Futuro, em Fortaleza, torcedores festejaram o título flamenguista do certame sul-americano. Veja imagens abaixo da comemoração dos rubro-negros.