Sem Leandro Carvalho, Ceará embarca para enfrentar o Grêmio

A delegação do Ceará embarcou, no fim da manha desta segunda-feira (7) para Porto Alegre/RS onde irá enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (9), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul/RS, às 21h, pela 24ª rodada do Brasileirão. Atacante do Vovô, Leandro Carvalho não viajou com os demais atletas do elenco, assim como Lima, Luiz Otávio e Wescley. Para evitar tumulto, policiais estavam presentes no embarque do grupo no Aeroporto de Fortaleza.

Depois de perder para o Goiás no último domingo (8), na Arena Castelão, e chegar ao nono jogo seguido sem vitórias, os jogadores do Alvinegro de Porangabuçu se reapresentaram, na manhã desta segunda (7), na sede do clube. Ao fim da manhã, o grupo embarcou para a capital gaúcha, onde terá o Grêmio como próximo adversário no Campeonato Brasileiro, com ausência de quatro atletas. Além de Leandro Carvalho, outro atleta que também não viajou foi Luiz Otávio. O zagueiro, que vem desfalcando à oito rodadas, se recupera de uma lesão muscular. Sua última partida foi contra o São Paulo, pela 15ª rodada, no Morumbi, quando sofreu uma torção no tornozelo. O meia Lima, que pertence ao Grêmio, é desfalque certo no time cearense. Wescley também não foi com o grupo alvinegro para o Sul do Brasil.

Na tabela, a situação do Vovô é delicada. Apenas um ponto a mais que o CSA, que está na 17ª colocação com 22 pontos, o Ceará, em 16º com 23, encara o Grêmio, oitavo com 35, para se afastar da zona de rebaixamento. Além de precisar vencer os gaúchos em Caxias do Sul, o alvinegro terá que torcer para que o clube alagoano não vença o Internacional para não ultrapassá-lo na tabela e contra o Cruzeiro, com 20 pontos, para que não iguale em número de pontuação.

Veja abaixo a lista de atletas relacionados.

Goleiros: Diogo Silva e Lucas França;

Laterais: Samuel Xavier, Cristovam e João Lucas;

Zagueiros: Valdo, Tiago Alves e Eduardo Brock;

Volantes: Fabinho, Auremir, Pedro Ken e Willian Oliveira;

Meias: Felipe Silva, Juninho Quixadá, Thiago Galhardo, Ricardinho;

Atacantes: Felippe Cardoso, Mateus Gonçalves, William Pop e Bergson.