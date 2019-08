Em estreia, Daniel Alves marca único gol da partida e São Paulo vence Ceará

Em noite recheada de estreias, o São Paulo venceu o Ceará por 1 a 0 diante de um Morumbi lotado. Daniel Alves, estrela da partida, fez jus às expectativas em relação ao primeiro jogo e desencantou marcando gol aos 39 do primeiro tempo.

Apesar do resultado negativo, o Ceará fez bom jogo, defendendo bem as ofensivas tricolores e impondo pressão no lado adversário. Aos 12 minutos, Fabinho faz bom toque para Samuel Xavier que finalizou bem, mas teve a bola espalmada por Volpi. O chute foi a primeira chance real de gol da partida.

O São Paulo obteve maior posse de bola na primeira etapa da partida. A maioria das ofensivas da equipe de casa tinham origem nas tabelas entre Antony, Raniel e Daniel Alves, mas a zaga alvinegra estava atenta para interceptar a maioria dos lances. Os constantes erros de passe da equipe também impediam a continuação das jogadas.

Apesar das falhas, veio o gol dos pés do astro da partida. Daniel Alves marcou após bom passe de Raniel. O momento mais esperado da partida fez a torcida do São Paulo ir ao delírio no Morumbi. Nos últimos instantes do primeiro tempo, o Ceará ainda tentou com boa finalização de Felippe Cardoso, mas não obteve êxito.

O segundo tempo da partida também foi marcado por jogo parelho, o São Paulo continuou com boa posse de bola, mas a defesa organizada do Vovô lograva êxito na interceptação do adversário. O Ceará voltou à partida pressionando e conseguiu boas finalizações com Lima e Thiago Galhardo.

Aos 14 minutos, Felippe Cardoso recebe bola na cara do gol, mas é atropelado pelo goleiro Tiago Volpi. Apesar dos pedidos de pênalti da equipe alvinegra, o juiz deu continuidade à partida e manteve marcação de escanteio.

Aos 29, Vitor Bueno mandou boa bola infiltrada para Everton entre os marcadores. A bola sobrou para Raniel, que mandou a bola para as redes, mas ele já estava em posição irregular. O impedimento foi orientado pelo VAR.

Perto do apito final, um lance ainda esquentou na partida. Luan chegou duro em cima de Samuel Xavier e o clima fechou. Titulares e reservas de ambos os times se encararam dentro de campo, mas o árbitro Gilberto Rodrigues controlou os ânimou e deu cartão amarelo para Luan e Samuel.

Após a partida, o tricolor paulista estaciona na quinta colocação com 27 pontos. O Ceará cai uma posição e encerra a rodada em 11º com 20 pontos. Na próxima rodada, o Ceará encara o Flamengo, na Arena Castelão. Quase 26 mil ingressos já foram vendidos. O São Paulo enfrenta o Vasco, em São Januário.