Ceará tem um desfalque certo contra o Grêmio

O Ceará não conta com o meia Lima para o jogo contra o Grêmio. O atleta, que foi titular diante do Goiás, é desfalque por questões contratuais.

O vínculo do jogador com o Alvinegro de Porangabuçu é por empréstimo, até o fim da Série A do Brasileiro. Com 23 anos, pertence ao time gaúcho até 2021.

A partida ocorre na quarta-feira (9), às 21 horas, no estádio Centenário. A delegação embarca para o Rio Grande do Sul na segunda, às 12h45. Antes do duelo, Adilson Batista ainda comanda treino no estádio Alfredo Jaconi.