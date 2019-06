Saiba o que o Fortaleza ganha com a negociação do cearense Éverton

O cearense Éverton está próximo de deixar o futebol brasileiro. Destaque da seleção de Tite na Copa América, com dois gols, o atacante do Grêmio é disputado no mercado por clubes europeus e pode render receita ao Fortaleza em uma eventual negociação.

Revelado nas categorias de base tricolores, Éverton é natural de Maracanaú e deixou o time leonino em 2013. Com contrato no Grêmio até 2022 e multa rescisória próxima de 80 milhões de euros (R$ 356,6 milhões), o clube cearense detém 10% dos direitos econômicos do jogador de 23 anos. Caso seja negociado, a diretoria receberá o montante e irá repassar R$ 6 milhões do valor ao ex-presidente Luis Eduardo Girão, que sanou dívidas do time durante a gestão, em 2017.

O jogador foi sondado pelo Milan, da Itália, mas teve o nome vetado devido aos altos custos da operação, segundo explicou o diretor-executivo do clube rossonero, Ivan Gazidis. As equipes do Manchester City e United, ambos da Inglaterra, também manifestaram interesse no atleta.

Nosso menino cresceu. E o paizão aqui fica como? Cheio de orgulho ⚽️🦁 #MadeInPici #FortalezaEC

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Via Viciado em Futebol pic.twitter.com/pfQUcLrL2o — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 22 de junho de 2019

Com uma possível venda, o valor obtido pelo Fortaleza apenas com a quitação da multa rescisória, cerca de R$ 30 milhões, já será equivalente a 50% de toda a receita prevista para a temporada, que foi apresentada pelo Conselho Deliberativo como próxima de R$ 56,7 milhões.

Crescendo em número de sócio-torcedores e produzindo o próprio material esportivo, a venda de Éverton ajudaria a equipe a buscar mais reforços para se manter na Série A do Brasileiro - o técnico Rogério Ceni pediu as contratações de um zagueiro, meia e atacante. Além do elenco, o investimento também vai auxiliar na reforma do Estádio Alcides Santos, na sede do clube, que recebe melhorias desde dezembro do ano passado para se tornar um Centro de Excelência e tem custo previsto de R$ 3,5 mi.

Desempenho

Na temporada, Éverton soma 12 gols em 31 jogos, somando Grêmio e Seleção. O primeiro sob o comando de Tite foi marcado na estreia do time canarinho na Copa América, durante vitória sobre a Bolívia por 3 a 0. O atacante também marcou diante do Peru, na goleada por 5 a 0 no sábado (22).

Com o desempenho, o cearense deve ser titular nas quartas da competição. A próxima partida da seleção brasileira é quinta-feira (27), na Arena do Grêmio, às 21h30. O adversário será definido após o fechamento da primeira fase, que ainda tem os jogos: Chile x Uruguai e Equador x Japão.