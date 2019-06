Ceni diz que próximo reforço do Fortaleza vai definir esquema da equipe na Série A

A vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), marcou o retorno do esquema 4-3-3 no Tricolor. Atuando por 15 jogos consecutivos com quatro atacantes, Rogério Ceni mandou a campo o meia Dodô e teve André Luís centralizado no ataque, com Marcinho e Romarinho abertos nas pontas. O técnico revelou que se reuniu com o presidente Marcelo Paz e que a próxima contratação do clube vai definir qual esquema tático que será utilizado no decorrer da temporada: meia ou atacante são opções.

"É uma escolha. Se queremos mudar a maneira de jogar, (contratamos) um meia, se queremos mudar a maneira, um jogador de lado ou que possa fazer essa função de segundo atacante. É saber o que a gente quer. Um meia me dá opções de mudar o esquema de jogo, mais uma opção de ataque me dá opções de melhorar o atual esquema", declarou.

"É muito desgastante treinar tendo apenas um jogador na posição. Pretendo fazer como fiz no começo de 2018, quando treinava uma semana um sistema de jogo, depois a parte física e tática, depois outro esquema", completou.

Titular contra o Cruzeiro, Dodô foi peça-chave tricolor na Série B de 2018 Foto: JL Rosa / SVM

Reforço na defesa

Campeão da Série B no ano passado, Ceni alternava o plantel ao atuar com três zagueiros como visitante e usar um trio ofensivo dentro de casa. A busca por um zagueiro também é uma prioridade para o técnico, que considera a chegada de novas peças uma medida urgente durante a pausa do Brasileirão na Copa América, que começa nesta sexta-feira (14), com o duelo entre Brasil e Bolívia, às 21h, no Morumbi.

"Peço um zagueiro desde o começo do ano e não encontramos um que podemos comprar ou que atendesse as nossas necessidade. Tivemos a felicidade de Roger e Quintero não se machucarem tanto, Nathan também fez um bons jogos e Patrick foi bem no começo do ano no Cearense, principalmente, em jogos que exploram a jogada aérea", analisou.

"Temos duas peças muito urgentes que precisamos achar nesses 10 dias (parada para Copa América), até mesmo uma terceira peça, mas não é nada absurdo. São jogadores que não temos condições de pagar, então precisamos nos adequar para ter condições de pagar o salário no final do mês", explicou.

O Diário do Nordeste apurou que o zagueiro Bruno Uvini, de 28 anos, foi oferecido ao Fortaleza, mas não houve acordo devido valores. O defensor foi capitão do Al-Nassr, ganhou o título do Campeonato Saudita e fica sem contrato dia 30 de junho. Revelado pelo São Paulo, o atleta acumula por clubes como Tottenham-ING, Napoli-ITA e Santos.

Promessa na base, Bruno Uvini chegou a ser convocado para amistosos da seleção brasileira Foto: divulgação

Treinamento

A delegação tricolor se reapresenta no dia 25 de junho, com atividade no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A expectativa da diretoria é retomar os treinamentos com as novas peças. A possibilidade de rescisão com atletas menos utilizados por Ceni não está descartada e pode servir para diminuir a folha salarial do elenco.

Ceni acordou como os jogadores que, se a equipe vencesse o Cruzeiro, a reapresentação ocorreria após 12 dias Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Fortaleza é o 14ª na tabela, com 10 pontos. A equipe volta a campo dia 14 de julho, contra o Avaí, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. O jogo ocorre na Arena Castelão e o horário ainda será definido pela CBF.