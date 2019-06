Após sequência difícil, Fortaleza dá 12 dias de folga para o elenco

O comandante em si não gosta muito de sombra e água fresca, mas os jogadores do Fortaleza terão uma recompensa por 17 dias longe de suas famílias, numa sequência de jogos fora de casa contra Botafogo/PB, Athletico/PR, Flamengo e Grêmio, em diferentes competições. Os atletas leoninos entraram em campo a cada três dias, desgastando a todos, mas antes da pausa para a Copa América, venceram o Cruzeiro por 2 a 1, pela 9ª rodada da Série A do Brasileiro, na Arena Castelão.

O comandante em questão é o técnico Rogério Ceni, que liberou seus jogadores e comissão técnica até o dia 25, no período da tarde, para que retornem aos treinamentos. O Leão do Pici só volta a atuar pela Série A do Brasileiro no dia 14 de julho, na Arena Castelão, em horário a ser definido pela CBF.

Recuperação

O longo período sem treinar vai servir para que se recuperem jogadores considerados titulares e que estão no departamento médico. Os atacantes Edinho e Wellington Paulista se recuperam de lesões musculares, no músculo adutor da coxa e na panturrilha, respectivamente.

O atacante Kieza, com virose, foi cortado da relação dos concentrados para a partida contra o Cruzeiro. Outro machucado é o zagueiro Roger Carvalho, que sente uma lesão na coxa. O período sem partidas e treinos servirá para que todos eles se recuperem a tempo.

“Eu não gosto de descansar, prefiro trabalhar, não dando treino todo dia, porém de uma maneira que eu ache um ou outro jogador para que possamos dar uma variação de jogo”, disse Rogério Ceni.

“Nós teremos outro fator positivo, que é jogar uma vez por semana, o que permitirá que possamos ter os jogadores mais preparados e podendo dar uma boa resposta. Não estou prometendo vitória depois da parada, mas um time mais capacitado na Série A”, completou o técnico.