Fortaleza detalha obras no Alcides Santos e projeta retorno do time profissional em quatro meses

Os jogadores do elenco profissional do Fortaleza devem retomar os treinamentos no estádio Alcides Santos, agora centro de excelência, em até quatro meses. A informação foi divulgada pelo próprio clube, em vídeo lançado nas redes sociais pela TV Leão. A reforma é avaliada em R$ 1 mi e atende pedido do técnico Rogério Ceni, que cobrou melhorias estruturais para a disputa da Série A do Brasileiro.

Desde o início das obras, o plantel leonino passou a ocupar o CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. As atividades acontecem com portões fechados e se dividem com a categoria de base, alojada no espaço. No vídeo, o diretor de patrimônio tricolor, Rodrigo Monteiro, revelou que mais três estruturas serão construídas a partir da próxima semana: sala de imprensa, academia e vestiário. O prazo de conclusão é de quatro meses.

Desde o início da temporada, a preparação do Fortaleza para os jogos ocorre em Maracanaú Foto: Thiago Gadelha / SVM

Principal demanda de Ceni, a grama do campo de treinamento está plantada e recebe o primeiro corte em um mês. Após os reajustes, estará apta para receber treinos com bola. Rodrigo Monteiro também afirmou que o Fortaleza pretende reformar a bilheteria, o refeitório, o vestiário para funcionários e algumas estruturas antigas, como o alojamento Ribamar Bezerra, que será transformado em hotel com suítes para os jogadores.

"Quero agradecer ao torcedor por todo o apoio. Existe uma diretoria focada em dar melhorias para esse clube, pessoas responsáveis que estão dando o 'seu gás' para transformar esse clube em um dos maiores do Brasil", explicou Monteiro.

Para o planejamento da obra, Ceni e dirigentes tricolores visitaram vários clubes da elite brasileira, como São Paulo, Palmeiras e Athletico/PR. Desde o início do ano, melhorias também foram implantadas no CT Ribamar Bezerra.

