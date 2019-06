Gabriel Dias avalia maratona de jogos fora de casa e foca no Cruzeiro: "Fazer um excelente jogo"

O Fortaleza entrou na zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro após a 8ª rodada. Com uma maratona de jogos fora de casa, a equipe acumulou derrotas para Flamengo e Grêmio, caindo para a 17ª posição, com sete pontos. Com o início da Copa América na sexta-feira (14), a equipe tricolor tem um último desafio antes da parada do certame: enfrenta o Cruzeiro, na quarta (12), às 21h, na Arena Castelão. O lateral-direito Gabriel Dias avaliou o desempenho das últimas partidas como positivo.

>Fortaleza detalha obras no Alcides Santos

"A posição (na tabela) é chata e incomoda, mas são muitos jogos e estamos lutando, fazendo bons jogos. Então estamos trabalhando, mas infelizmente não estamos conseguindo a vitória. Vamos descansar para o jogo de quarta ser diferente", comentou.

🇫🇷 No retorno do @FortalezaEC à capital cearense, Gabriel Dias avalia a maratona de jogos fora de casa.



📹: Lucas Catrib / @lucascatrib pic.twitter.com/Yu42xgtBqc — Jogada (@diariojogada) 9 de junho de 2019

O Cruzeiro também atravessa um momento de instabilidade na temporada. Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, a Raposa tem um ponto a mais que o Fortaleza e está na 14ª posição. Gabriel Dias garantiu uma boa exibição diante do torcedor para voltar a pontuar.

"Vamos fazer um excelente jogo e conseguir o resultado porque estamos merecendo. Todas as equipes que jogamos até agora são grandes. Cada uma com suas metas, mas com fizemos bons jogos contra todas e o gol não saiu", declarou.

Os comandados de Rogério Ceni desembarcaram na capital cearense neste domingo (9), após quatro duelos como visitante - João Pessoa, Rio de Janeiro, Curitiba e Caxias do Sul - e jogos por Série A, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. A equipe se reapresenta na segunda-feira (10), com treino fechado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. A atividade começa às 15h30.