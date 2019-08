Morre aos 92 anos escritor e pesquisador do futebol Airton Fontenele

Um dos principais escritores e pesquisadores do esporte cearense, Airton Fontenele morreu, nesta segunda-feira (5), aos 92 anos. Uma das maiores referências em pesquisa sobre a Seleção Brasileira, Airton sofreu complicações em uma cirurgia e não resistiu, deixando três filhos e netos.

Airton Fontenele nasceu em Viçosa do Ceará, era bancário e ficou marcado por ser uma das principais fontes da imprensa esportiva a respeito de dados e curiosidades da história do futebol cearense e da Seleção Brasileira. Escreveu 8 livros sobre a Amarelinha, a partir de registros sobre jogos e campanhas históricas que fazia desde 1938. Na sua residência, idealizou e montou um museu da memória do futebol cearense e nacional.

O velório é nesta segunda-feira (5), na Funerária Eternus, na Aldeota, às 18h. O sepultamento será amanhã (6), no cemitério Parque da Paz.

Conheça mais sobre Airton em vídeo publicado pelo Diário do Nordeste em 2017

