Jean, goleiro do São Paulo, é preso nos Estados Unidos após esposa publicar vídeo relatando agressão

O goleiro Jean está preso nos Estados Unidos. Acusado por Milena Benfica, sua esposa e com quem tem duas filhhas, de tê-la espancado enquanto passavam as férias em Orlando, a ficha do atleta do São Paulo está no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida.

Segundo consta no documento, o atleta foi detido no início da manhã desta quarta-feira (18) e pré-sentenciado por acusação de violência doméstica.

Jean foi detido em Orange, na Florida, sob acusação de violência doméstica. Foto: Reprodução

Através de vídeos publicados por meio da rede social, Milena Benfica, esposa do atleta, mostrou o rosto desfigurado e afirmou ter sido agredida pelo goleiro do tricolor paulista. O São Paulo está estudando rescindir o contrato do goleiro.