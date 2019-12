Goleiro do São Paulo, Jean é acusado de agredir esposa

Goleiro do São Paulo, Jean está sendo acusado pela própria esposa de tê-la espancado. Em vídeos publicados no Instagram, Milena Benfica mostra o rosto desfigurado e afirma ter sofrido agressões do arqueiro da equipe paulista. O casal estava passando férias nos Estados Unidos com as duas filhas.

"Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater. Gente, socorro", dizia Milena através do vídeo, chorando bastante.

Em uma postagem seguinte, a moça compartilhou um print do goleiro afirmando que ela teria acabado com a carriera dele e que as filhas do casal iriam "passar fome".

"Parabéns. Terminou com a caminha carreira. E suas filhas vão passar fome", escreveu Jean.

Após grande repercussão, Milena apagou as publicações e, em seguida, postou que estava precisando entender tudo o que havia acontecido.

"Aqui são 5 da manhã. Preciso assimilar tudo e depois falo com vocês! Essa situação não pode passar...", escreveu a moça.

Uma hora depois da publicação, Milena fez novos vídeos afirmando que está bem e com as filhas, mas sem celular e que não teria como se comunicar com ninguém.

"Como tem muita gente preocupada comigo e estou sem celular, estou em outro lugar, mas já passou. Estou com as meninas e está tudo bem. Mepois vou me pronunciar. Não tenho wpp, estou incomunicável, mas está tudo bem", afirmou.

Em nota, o São Paulo afirmou que está acompanhando o acontecido, mas que aguarda mais detalhes sobre o caso.

"O São Paulo Futebol Clube informa que acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis. Em seus quase 90 anos de existência, o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles", publicou o clube por meio de seu site oficial.