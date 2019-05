Galhardo sonha em recolocar o Ceará em competições internacionais: "Por que não?"

Com a vitória sobre o Avaí nesta segunda-feira (27), no Estádio da Ressacada, o Ceará soma nove pontos em 18 disputados e garante a 9ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. O principal responsável pelo resultado foi o recém-chegado Thiago Galhardo, que marcou dois gols em 15 minutos durante a segunda etapa.

> Confira a tabela do Brasileirão

Artilheiro do Vovô na competição com três gols, junto com Ricardo Bueno, o atleta foi contratado há um mês e tomou conta da faixa central do meio-campo alvinegro. Após a partida, o meia mostrou otimismo para o início da temporada da equipe, muito diferente do começo de 2018 no Brasileirão, e afirma que o grupo pode tentar classificação até para a Libertadores.

"O Ricardinho falou para a gente, após a vitória contra o Grêmio, para sonharmos alto. Depois dessa parada da Copa América, ver o máximo de pontuação que conseguimos fazer, para depois continuar sonhando alto, tentar recolocar esse de clube de volta em competição internacional, uma sul-americana, uma pré- Libertadores. Por que não?", declarou.

Contra o Santos na próxima rodada, Galhardo espera emplacar três vitórias seguidas para comemorar o aniversário de 105 do clube cearense. A partida será na Arena Castelão, às 16h do domingo (2).

"Vamos fazer nossa obrigação dentro de campo, buscar o máximo de vitórias. Temos dois jogos em casa agora. Aniversário do clube próximo domingo, tenho certeza que a torcida vai comparecer, nos ajudar. Se a gente conseguir a terceira vitória, começamos a brigar lá em cima, e olham pra gente de outra forma", finalizou.