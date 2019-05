Thiago Galhardo decide e Ceará vence Avaí/SC de virada fora de casa

Em partida marcada pela estrela de Thiago Galhardo, o Ceará enfrentou o Avaí/SC, na noite desta segunda-feira (27), no estádio Ressadaca, e venceu de virada por 2 a 1. Brenner marcou para os donos da casa aos 43 da primeira etapa. Aos 27 e 41 do segundo tempo, Galhardo deu a vitória ao time cearense.

O jogo

Em primeiro tempo de total comando do Avaí, a equipe catarinense deixou o gramado com o resultado a favor. Após quatro defesas difíceis de Diogo Silva e uma bola batida na trave, o atacante Brenner contou com vacilo de Valdo, que o deixou sozinho dentro da área, matou no peito e mandou uma "pancada" para colocar sua equipe na frente do marcador aos 43 minutos. Avaí 1x0 Ceará

De volta para a etapa final, o Vovô voltou com Rick na vaga de Leandro Carvalho, que não fez um bom primeiro tempo e ainda recebeu cartão amarelo. Mas o jovem só ficou em campo por apenas 23 minutos pois, em jogada de ataque, acabou virando o pé esquerdo e, com muitas dores, precisou deixar a partida.

Mesmo tendo melhorado, a equipe comandada por Enderson Moreira demonstrou falhas no setor ofensivo e na marcação, mas contou com a estrela de Thiago Galhardo para sair com o resultado positivo. O gol do empate saiu aos 27, em cobrança de falta. A bola sobrou para o camisa 89 deixar tudo igual. Avaí 1x1 Ceará

Com 41 minutos, Galhardo fez o segundo dele na partida e a virada de sua equipe. Após Ricardo Bueno desvia de cabeça, o meia recebeu na área e chutou na saída do goleiro Vladimir e saiu para comemorar. Acvaí 1x2 Ceará

Com o resultado, o Vovô chegou aos 9 pontos e subiu para a 9ª posição da tabela. No próximo dia 2, o Ceará recebe o Santos, na Arena Castelão, pela 7ª rodada, às 16h. O confronto contra o Peixe será no dia em que o clube de Porangabuçu estará completando 105 anos de vida.