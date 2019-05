Em noite de Thiago Galhardo, Ceará vence Grêmio e quebra sequência negativa na Série A

Em jogo válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará recebeu o Grêmio, na noite deste domingo (19), na Arena Castelão. Com gols de Ricardinho e Michel (contra), o Vovô venceu pelo placar de 2 a 1. O cearense Everton marcou o único gol dos gaúchos.

O jogo

Com uma série de mudanças na equipe titular, os donos da casa entraram em campo buscando pelo gol desde o ínicio e não demoraram muito para fazer a festa do torcedor presente no estádio.

Com Thiago Galhardo inspirado, o Vovô abriu o placar aos 10 minutos com passe do meia para Ricardinho, que chutou de fora de fora da área. Aos 22, o camisa 89, que havia iniciado a jogada de contra-ataque, recebeu devolução de João Lucas, chutou para a meta e contou com ajuda de Michel, que tentou tirar o perigo, mas acabou fazendo gol contra. Ceará 2x0 Grêmio.

Bem na partida, o cearense Everton "Cebolinha" foi o autor do gol do time gaúcho. O atacante recebeu na direita, deixou Fernando Sobral no chão e bateu com a perna esquerda para diminuir o marcador.

Em segundo período de maior pressão dos gaúchos, Fabinho e Luiz Otávio, com desarmes, e o goleiro Diogo Silva, que entrou no intervalo na vaga de Richard e fez grande defesa, se destacaram.

Com o resultado, o Vovô chegou aos seis pontos e subiu para a 12ª posição. Na outra segunda-feira (27), o Ceará vai até Santa Catarina encarar o Avaí pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 20h, na Ressacada.