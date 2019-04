Enderson Moreira é o novo técnico do Ceará

O Ceará anunciou Enderson Moreira como novo comandante visando a disputa da Série A. Após a demissão de Lisca, o nome de Enderson foi especulado, assim como os de Zé Ricardo e Alberto Valentim. O treinador assume o time alvinegro para a campanha do Campeonato Brasileiro, que começa neste sábado (27).

Com 47 anos, o último clube do treinador foi o Bahia, onde ficou por nove meses, garantindo a 11ª posição do Brasileirão de 2018, com 48 pontos. Nesta temporada, foram 21 jogos, nove vitórias, sete empates e cinco derrotas. A demissão veio no fim da fase de grupos da Copa do Nordeste, após o tricolor baiano perder para o Sampaio Correia.

"O Enderson tinha proposta do Goiás, do Vasco, mas escolheu aqui a nossa do Ceará. Ele achou que o nosso elenco estava mais forte por isso optou em trabalhar conosco. Agora é trabalhar uns nomes e encaixe para a Série A. Temos dois jogadores acertados que não podemos revelar, mas o Bergson está confirmado", disse o presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista à Rádio Verdes Mares.

Enderson já treinou Santos, Grêmio, Fluminense, Athletico-PR, América-MG e Goiás. Seus principais títulos foram a Série B do Campeonato Brasileiro de 2017 pelo América-MG e de 2012 com o Goiás, onde conquistou também o estadual de 2012, 2013 e 2016 pela equipe.

O preparador físico Edy Carlos Soares e os auxiliares Luís Fernando Flores e Ailton Serafim também chegam a Porangabuçu para compor a nova comissão. O novo staff técnico desembarca na capital cearense nesta terça-feira, 23/04, e será apresentada à imprensa até o fim desta semana.