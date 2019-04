Após derrota para o Fortaleza, Lisca não é mais treinador do Ceará

Acabou mais um capítulo da história vitoriosa entre Ceará e Lisca. O treinador foi demitido após derrota para o Fortaleza no Clássico-Rei deste domingo (21). O clube ainda não confirmou oficialmente, o que deve acontecer nas próximas horas. A informação foi divulgada em primeira mão pelo repórter Déo Luís, da Rádio Verdes Mares.

Já era de conhecimento geral da imprensa que cobre o Vovô diariamente que uma derrota dificilmente seria aceita pelos dirigentes alvinegros. Com o vice-estadual, logo para o maior rival, logo com duas derrotas e nenhum gol marcado nas duas partidas da decisão, o treinador não resistiu e foi demitido. E o mês de abril definitivamente foi o suficiente para encerrar qualquer passagem do técnico: eliminação na Copa do Brasil, frente ao Corinthians, eliminação na Copa do Nordeste, com o polêmico time reserva contra o Náutico. E, agora, derrota como citamos acima frente ao Fortaleza.

A uma semana da estreia na Série A, o Ceará, agora, parte para busca de um novo nome. Zé Ricardo, ex-Botafogo, e Enderson Moreira, ex-Bahia, são cotados para assumir a vaga.