"É lamentável pro futebol", diz Ceni sobre VAR no empate do Fortaleza com o Atlético/MG

Apesar do empate do Fortaleza no Independência sair como uma vitória neste domingo (21), o técnico Rogério Ceni reclamou muito sobre a atuação da arbitragem na partida. Com 3 penalidades no jogo, sendo duas contra o Leão do Pici, o VAR foi acionado e contestado em diversos momentos durante a partida.

"Hoje foi complicado. É lamentável pro futebol. Nosso goleiro tava com o pé na linha. O Atlético não teve culpa. No primeiro pênalti, não marcaram falta no lance antes com o Carlinhos. Com o VAR, times como o nosso vão ter dificuldades na Série A. Têm 3 caras no ar-condicionado por onde tem que passar o lance. A decisão cabe pra quem tá no campo", falou o treinador em coletiva pós-jogo.

Ceni exaltou a atuação de seus atletas fora de casa, mesmo com limitações no elenco.

"Conseguimos pressionar jogadores que fogem do nosso estilo de marcação. Fomos superiores ao Atlético no primeiro tempo com a bola no chão. Foram fatalidades que aconteceram. O time teve personalidade. Eles foram heróis hoje. Temos que valorizar a postura deles. Noto o brilho que esses caras têm. Uma série de jogadores fora e eles não perderam o foco"

Com uma postura agressiva em alguns momentos, o Tricolor de Aço mostrou empenho diante de um adversário superior tecnicamente. Ceni acredita que somente se defender e esperar pelo contra-ataque não garante resultado no Campeonato.

O Fortaleza recebe o Corinthians no domingo (28), às 19h, na Arena Castelão.