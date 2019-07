Fortaleza arranca empate com Atlético/MG após gol contra bizarro e VAR polêmico

Com 16 mil pessoas no Independência, o Fortaleza empatou com o Atlético Mineiro neste domingo (21), após sair perdendo por 2 gols de diferença na primeira etapa. Juninho e Felipe Alves foram os personagens da partida marcada por 3 pênaltis aplicados pelo árbitro de vídeo. O Leão do Pici continua na 14ª posição com 14 pontos. O Galo permanece na 4ª colocação com 20.

O jogo

O primeiro tempo começou com pressão do time visitante, mas logo deu lugar à surpresa diante de um belo lance, mas também bizarro. O Galo abriu o placar da forma mais inesperada possível aos 7 minutos. Do meio campo, Juninho, maestro do Fortaleza neste Campeonato, recuou com força para Felipe Alves, que sempre participa bastante na construção da equipe a partir da defesa. O goleiro estava na entrada da grande área e a bola o encobriu, parando nas redes do Leão do Pici.

Mais uma vez, o VAR causou confusão numa partida entre os times cearenses. Em encontro na área, Roger Carvalho bateu em Elias e a juíza Edina Carvalho marcou a penalidade após checar no vídeo. Cazares bateu e ampliou o placar aos 13 minutos. Foi somente a segunda vez em 2019 que o time de Ceni levou dois gols ainda na primeita etapa. A única havia sido contra o Atlético Cearense, na 3ª rodada do estadual.

O Fortaleza sentiu a tensão e não conseguiu produzir como nas últimas partidas. Juninho e Araruna, principais pensadores no meio tricolor, não foram suficiente para abastecer um ataque de Wellington Paulista e de Kieza que pouco se movimentam até agora. Romarinho e André Luis pelas pontas do 4-4-2 não conseguiam avançar até o fundo com a bola nos pés. Somente Romarinho, pela esquerda, arriscava mais com o apoio de Carlinhos, que perdeu a melhor chance do Leão aos 45 minutos após chute de André Luis que bateu no travessão.

O Atlético de Rodrigo Santana tinha em Vinicius e Geuvânio seus articuladores no meio campo, num 4-2-3-1 que abusava das pontas. Na direita, o lateral Guga era quem mais apoiava.

O Tricolor de Aço enfrenta o Corinthians no domingo (28), às 19h, na Arena Castelão. Já o Galo encara o Goiás no mesmo dia e horário, mas joga com o Botafogo na quarta-feira (24) pela Copa Sul-americana.