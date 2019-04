Com dois de Edinho, Fortaleza vence Ceará em primeira final do Cearense

Em confronto válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará se enfrentaram na tarde deste domingo (14), na Arena Castelão. Com dois gols de Edinho, o Tricolor venceu e saiu com a vantagem para o jogo do próximo dia 21. Agora, somente uma vitória por 2 a 0 do Alvinegro pode mudar o título das mãos tricolores.

PRIMEIRO TEMPO

Em primeiro etapa muito equilibrado, o Fortaleza e Ceará travaram duro duelo. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 11 minutos de bola rolando. Após cobrança de falta de Edinho, Roger Carvalho cabeceou para defesa de Richard.

Nos dois minutos seguintes, foi a vez do Vovô assustar. Aos 12, Fernando Sobral encheu o pé e viu a bola passar perto do gol, mas ir para fora. Aos 13, Felipe Alves saltou o Leão duas vezes. Na primeira, Leandro Carvalho arriscou e obrigou o goleiro Tricolor espalmar para o lado. Na sequência, Fernando Sobral pegou a sobra e chutou para o gol, obrigando o goleiro do Leão fazer nova defesa.

Aproveitando a velocidade de Osvaldo e Edinho, o Fortaleza fez a maioria de suas jogadas pelos lados. E foi assim que saiu o gol do Leão aos 45 minutos de jogo. O camisa 11 tricolor fez jogada individual pela esquerda, passou por Tiago Alves e tocou para dentro da área na direção de Edinho. O meia-atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e correr para comemorar. Fortaleza 1 x 0 Ceará.

Veja o primeiro gol tricolor

SEGUNDO TEMPO

Precisando do gol, Lisca retornou com Felipe Silva para o segundo tempo no lugar de Chico. Apesar das tentativas do Vovô, foi o Tricolor do Pici quem balançou as redes.

Logo no início, aos quatro minutos, Edinho arriscou de fora e contou com o desvio do zagueiro Tiago Alves para sair para o abraço. O meia-atacante marcou o segundo dele e do Leão na partida.

Veja o segundo gol do Fortaleza

O Vovô chegou a assustar em falta cobrada por Thiago Calerto aos 13 minutos. O lateral do Vovô chutou direto para o gol e viu o goleiro Felipe Alves dar rebote para Samuel Xavier, mas o camisa 22 alvinegro mandou para fora.

Com o resultado, o Fortaleza sai com a vantagem para o segundo jogo. Já o Ceará, se quiser levantar a taça de campeão do Estado, terá que vencer por pelo menos 2 a 0.

As equipes voltam a se enfrentar no outro domingo (21), às 16h, na Arena Castelão, pela segunda partida da final do Campeonato Cearense.