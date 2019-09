Clássico-Rei: Fortaleza e Ceará se encaram nesta segunda-feira (16) pela Fares Lopes

O Clássico-Rei vai esquentar o futebol cearense na tarde desta segunda-feira (16). Às 15h30, a bola vai rolar entre Fortaleza e Ceará, no estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada da Taça Fares Lopes.

Com campanhas bem parecidas, os times irão se enfrentar em busca de alavancar suas performances na competição. O Tricolor do Pici é o último colocado com três pontos somados em quatro jogos. A única vitória do Leão foi na virada sobre do Atlético-CE com dois gols marcados pelo jovem Gustavo Coutinho. Nos duelos com Guarany (S), Ferroviário e Floresta, os adversários levaram a melhor.

Tendo uma partida a menos que o Fortaleza (como são 9 rodadas na disputa, sempre há algum time que não joga uma delas), o Vovô, que também venceu apenas um jogo, está na 7ª posição com a mesma pontuação que o rival. No torneio cearense, a equipe alvinegra saiu vitoriosa apenas no Clássico da Paz quando venceu, de virada, o Ferroviário na 3ª rodada. Gaúcho e Eduardo, cria da base do Ceará, marcaram os gols. Nas partidas contra Horizonte e Guarany (S), o Alvinegro de Porangabuçu saiu com o revés no placar.

Enquanto o Tricolor vem de vitória sobre a Águia da Precabura, o Vovô vem de derrota para o Bugre. Quem vencer o Clássico-Rei, chegará aos 6 pontos somados e termina a rodada na 6ª posição, ultrapassando o Floresta, atualmente em sexto com 4 pontos.

Nesta segunda-feira (16), Fortaleza e Ceará se encaram, às 15h30, no estádio Presidente Vargas (PV), pela 5ª rodada da Taça Fares Lopes. A venda de ingressos acontece no local com valores de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia.