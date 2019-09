Com Juninho Quixadá de titular, Ceará perde para o Guarany de Sobral pela Taça Fares Lopes

O meia Juninho Quixadá fez sua segunda partida pelo Ceará em 2019. Na tarde desta segunda-feira (9), o atleta, de 33 anos, foi titular no duelo contra o Guarany de Sobral, pela Taça Fares Lopes. Na ocasião, porém, o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas, em gol marcado pelo atacante Cleber, aos 15 minutos do 2º tempo.

Juninho Quixadá foi titular e atuou 57 minutos, sendo substituído aos 12 da segunda etapa. Durante o tempo que permaneceu em campo, apesar da visível falta de ritmo de jogo, o meia se movimentou e criou duas situações boas para o Vovô, com um cruzamento e um corta-luz que deixaram companheiros em condições de marcar, mas as finalizações foram desperdiçadas.

Antes deste jogo, a única vez que Quixadá atuou na temporada foi contra o Internacional, em partida disputada no dia 27 de julho, válida pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

A tendência é que ele seja mais utilizado durante a competição estadual para que possa ganhar ritmo de jogo e, assim, voltar a ter oportunidades no elenco principal durante o Brasileirão.

TAÇA FARES LOPES

Com a derrota, o Ceará segue com três pontos, tendo uma vitória e duas derrotas em três partidas disputadas e ocupando a vice-lanterna. Na próxima rodada, o Alvinegro enfrentará o Fortaleza, que é o último colocado. O jogo será na próxima segunda-feira (16), às 19 horas, no PV.

Já o Guarany, com a vitória, chegou aos oito pontos e passou a ocupar a vice-liderança da competição, com a mesma quantidade de pontos que o líder Caucaia, e atrás apenas pelo saldo de gols.