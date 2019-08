Santiago Romero volta a atuar após 5 meses em goleada sofrida pelo Fortaleza

O volante Santiago Romero voltou a atuar pelo Fortaleza após cinco meses longe dos gramados. O jogador uruguaio foi titular da equipe na derrota para o Floresta por 6 a 1, neste sábado (31), no estádio Presidente Vargas, pela Taça Fares Lopes. Com 28 anos, o atleta tem vínculo com o Leão até o fim da temporada.

Contratado no início da temporada cercado de expectativa da torcida, Romero, que defendia o Nacional-URU, não conseguiu demonstrar um bom futebol. Com poucas chances no time titular, chegou a ser esquecido pelo técnico Rogério Ceni, que justificou as ausências no time por conta da baixa qualidade técnica.

A última vez que havia jogado foi no dia 23 de abril, durante empate em 1 a 1 com o Moto Club, no Maranhão, pela Copa do Nordeste. No retorno aos gramados, diante do Verdão da Vila Manoel Sátiro, teve uma atuação discreta junto ao time sub-20 tricolor, que contou com o experiente atacante Rinaldo entre os titulares. O meia Adenilson, que tem contrato até novembro, também participou da partida, com a equipe sendo dirigida pelo técnico Marconne Montenegro.

O curioso é que foi o próprio Santiago Romero que pediu para atuar na Fares Lopes. O uruguaio conversou com o treinador Zé Ricardo, que o liberou para que ganhasse ritmo de jogo. Fora da lista de relacionados das últimas rodadas da Série A do Brasileiro, o Diário do Nordeste apurou que o volante estava se recuperando de um desconforto muscular.

Durante as atividades no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o uruguaio tem treinado junto do grupo principal. Em 2019, atuou cinco vezes, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Números bem distintos dos apresentados no ano passado, quando foi titular do Nacional-URU e somou 44 partidas e cinco gols.

Na Taça Fares Lopes, o Fortaleza é o lanterna com três derrotas: Guarany (1x0), Ferroviário (1x0) e Floresta (3x0). A próxima partida da equipe é diante do Atlético/CE, domingo (8), às 15h30, no PV. Já no Brasileirão, o clube ocupa a 15ª posição, com 18 pontos, e entra em campo neste domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão.

Estrangeiros

No elenco, o Fortaleza soma quatro estrangeiros de três países diferentes: os colombianos Juan Quintero e Fabián Zambrano, o uruguaio Santiago Romero e o argentino Mariano Vázquez.

Durante a pausa do Brasileirão para a Copa América, a diretoria do clube revelou buscar novas peças no mercado internacional. Outro nome especulado foi o zagueiro argentino Gastón Campi, mas a negociação não evoluiu e o defensor ex-Estudiantes foi anunciado pelo Trabzonspor, da Turquia.

Considerando somente jogadores profissionais, o Leão do Píci já acolheu 14 estrangeiros. O país preferido é a Argentina, sendo o lar de sete contratações "gringas" ao longa da história.