Lembra dele? Adenílson volta ao Fortaleza para cumprir contrato

O meia Adenílson está de volta ao futebol cearense. Eleito o melhor jogador do Estadual de 2017, quando defendia o Guarani de Juazeiro, o atleta foi disputado por clubes no mercado local, assinou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2019, mas nunca conseguiu se firmar e acabou acumulando empréstimos.

Após defender o América de Natal na Série D, o meia foi regularizado no BID nesta quarta-feira (21) e está à disposição do Tricolor. O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza não tem interesse em utilizá-lo no Brasileirão, nem renovar o vínculo. O destino provável pode ser a Taça Fares Lopes, onde o clube participa com o elenco sub-20 e tem os reforços de Clodoaldo e Rinaldo.

Em 2019, pelo time potiguar, Adenílson realizou 29 jogos e marcou quatro gols. No ano passado, o atleta foi cedido ao Remo e fez 11 exibições entre Série C, Copa do Brasil, Campeonato Paraense e Copa do Brasil. Retornou ao clube cearense no fim da temporada para atuar quatro vezes na Fares Lopes.

No elenco, o técnico Zé Ricardo tem apenas um meia com características de armação: Mariano Vázquez. O argentino foi contrato em julho a pedido de Rogério Ceni e atuou três vezes com a camisa tricolor. Para a posição, o clube tem interesse na chegada de Everton Felipe, do São Paulo.

Carreira

Adenílson defendeu o Guarani de Juazeiro em 2015, 2016 e 2017 Foto: Natinho Rodrigues

O melhor momento de Adenílson com a camisa tricolor foi em 2017, quando chegou a ser titular com Paulo Bonamigo na campanha de acesso do time na Série C. Jogou 15 vezes e não marcou nenhum gol, sendo escalado também com Antônio Carlos Zago, treinador que conduziu o time para as finais da competição.

Natural de Salvador/BA, o atleta foi revelado pelo Vitória e passou por Confiança/SE, Lemense/SP e Grêmio Osasco nas categorias de base. Como profissional, defendeu o Chiangrai United, da Tailândia, além de Uniclinic e Guarani de Juazeiro. O grande destaque da carreira foi no Leão do Mercado, quando integrou a seleção do Campeonato Cearense em 2017 e ganhou o prêmio de 'melhor jogador'.