Clodoaldo volta da aposentadoria e vai reeditar dupla com Rinaldo no Fortaleza

'Baixinho' e 'Homem Raio' juntos mais uma vez! Através das redes sociais, Clodoaldo anunciou nesta terça-feira (20) que está retornando aos gramados e vai defender o Fortaleza na Taça Fares Lopes. Com o reforço, o atacante vai reeditar a dupla com Rinaldo, outro ídolo tricolor que está inscrito na competição pelo clube.

“E vamos de Copa Fares Lopes”, postou no Instagram.

Em 2018, o atleta foi inscrito pelo Leão sob a justificativa que iria “pendurar as chuteiras” naquela edição. A volta foi com brilho, quando estreou com um gol diante do Floresta. Também ajudou no Clássico-Rei ao dar uma assistência na vitória por 2 a 1.

A principal motivação para a volta é a possibilidade de atuar ao lado do centroavante Rinaldo, que tem a Fares Lopes como última competição da carreira. Aos 44 anos e trabalhando na base do Leão, o ‘homem raio’, que é o 4ª maior artilheiro do clube com 108 gols, vai liderar o time sub-20 leonino que participará da Fares Lopes.

Além da dupla, que fez história no Brasileirão de 2004, o Fortaleza trouxe o volante Sérgio, que pertence ao Tricolor e estava no catarinense Hercílio Luz, e o atacante Luiz Henrique, revelado no clube e com passagens por Botafogo e Corinthians.

Clodoaldo e Rinaldo devem atuar juntos já no Clássico das Cores, dia 28 de abril. A partida contra o Floresta é a próxima do clube na competição, marcada para o estádio Presidente Vargas (PV), às 15h30, válido pela 2ª rodada da Fares Lopes. No jogo de abertura, o time foi superado pelo Guarany de Sobral por 1 a 0, no Junco.