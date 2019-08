Fortaleza tem interesse em meia Everton Felipe, do São Paulo

O Fortaleza monitora a situação do meia Everton Felipe, que pertence ao São Paulo. Tido como promessa, o jogador assinou contrato até o meio de 2022, não vem sendo utilizado pelo técnico Cuca e está na lista de negociáveis do time paulista, o que facilitaria um empréstimo.

O entrave na negociação é porque a diretoria da equipe exige o pagamento integral do salário do atleta de 22 anos. Revelado pelo Sport, o clube pernambucano tentou o retorno do meia nesta temporada, mas esbarrou nas condições financeiras. Cruzeiro e Goiás também demonstraram interesse, sem efetuar proposta.

Campeão pernambucano duas vezes e também da Copa do Nordeste, Everton Felipe começou a carreira no Leão da Ilha e também passou por Internacional até ser contratado pelo São Paulo por R$ 6 milhões e 40% dos direitos econômicos. No Tricolor, fez 12 jogos em 2019, sendo dois pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Situação do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo contra o Santos no próximo domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada. Na tabela, o time cearense ocupa a 14ª posição, com 17 pontos - cinco vitórias, dois empates e oito derrotas.

Sob o comando de Zé Ricardo, a equipe foi superada pelo Internacional por 1 a 0, na Arena Castelão. Para montagem do elenco, o Tricolor busca um zagueiro e um meia no mercado a sequência da temporada.