Zagueiro argentino desejado pelo Fortaleza está sendo especulado em time turco

Um dos nomes monitorados pelo Fortaleza durante a janela internacional, o zagueiro argentino Gastón Campi está sendo especulado no Trabzonspor, da Turquia. Segundo publicação do jornal turco FotoMaç, o jogador de 28 anos recebeu uma proposta de contrato do clube europeu com três anos de duração e salário anual próximo de 750 mil euros.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta foi sondado pela equipe cearense, que busca um zagueiro no mercado e já recusou propostas de Bruno Uvini e Diego Galo, ambos oferecidos ao Leão. O técnico Rogério Ceni também deseja a contratação de atacantes para repor peças no setor ofensivo após as saídas de Marcinho, Matheus Alessandro e Júnior Santos.

Pertencendo ao Estudiantes-ARG, Gastón defendeu o Grupo Desportivo de Chaves-POR por empréstimo na última temporada. O jogador disputou 16 partidas e marcou dois gols no Campeonato Português. Atuando também como volante, o defensor iniciou a carreira no futebol argentino, onde passou por Racing e Atlético Rafaela. No currículo, conquistou o título da Liga Apertura em 2015.

A janela internacional será fechada dia 20 de julho no Brasil. Além do zagueiro, o Fortaleza também negocia com o meia argentino Mariano Vázquez, do Deportivo Pasto-COL. A equipe está treinando no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, visando o reinício da Série A do Brasileiro. A próxima partida é contra o Avaí, dia 13 de julho, às 17h, na Arena Castelão - jogo válida pela 10ª rodada.

Na tabela, o Tricolor é o 14ª, com 10 pontos. A equipe soma três vitórias, um empate e cinco derrotas.