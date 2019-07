Fortaleza estuda a contratação de meia que atua no futebol colombiano

O Fortaleza estuda a contratação do meia argentino Mariano Vázquez, que atua no Deportivo Pasto/COL. O Diário do Nordeste apurou que a diretoria leonina prepara um dossiê com informações sobre o atleta para o técnico Rogério Ceni, que precisa aprovar a contratação.

Além de atuar em uma posição solicitada pelo comandante tricolor, Mariano Vásquez integra uma lista de nomes monitorados pelo clube durante a janela de transferência internacional, que fecha dia 20 de julho. O argentino fez categorias de base no Boca Juniors, mas não conseguiu destaque no país natal e rumou para o futebol colombiano, onde atua profissionalmente desde 2016.

Na carreira, acumula passagens por Atlético Huila, Atlético Nacional, Tolima, La Equidad, incluindo também o Fortaleza FC, um tricolor colombiano. Na atual temporada, pelo Deportivo Pasto/COL, marcou quatro vezes e deu seis assistências em 22 jogos - segundo maior líder de passes para gol do Campeonato Colombiano. Em 2017, o jogador foi negociado por um montante de R$ 1,5 mi.

Descartado

Com 30 anos, Renatinho tem um estilo de jogo que agrada a comissão técnica do Fortaleza Foto: divulgação

Especulado no Fortaleza, o meia Renatinho foi descartado da lista de possíveis reforços do clube. Atuando centralizado ou aberto nas pontos, o jogador de 30 anos agrada a comissão técnica, mas uma negociação é tida como inviável devido aos altos valores do atleta.

Formado no Coritiba, o atleta atua no futebol chinês desde 2015 e pertence ao Guangzhou-CHN. Estava emprestado ao Tianjin Tianhai, também da China, desde o início do ano, onde somou dois gols em 12 partidas.