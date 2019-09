De virada, Fortaleza vence a 1ª na Fares Lopes, contra o Atlético/CE, mas continua na lanterna

O Fortaleza conquistou seu primeiro triunfo pela Taça Fares Lopes 2019. Neste domingo (8), com Rinaldo titular, o Leão do Pici bateu o Atlético Cearense por 2 a 1, de virada, no estádio Presidente Vargas. Ronda abriu o placar para a Águia aos 2 minutos, com passe de Emerson Catarina. Na 2ª etapa, Coutinho virou o marcador, com tentos aos 36 minutos, e no apagar das luzes, aos 45, ambos de pênalti.

Apesar do resultado, o Tricolor continua na laterna da competição, com só 3 pontos na tabela. O líder é o Caucaia, com 8 pontos.

Na próxima segunda-feira (16), o Clássico-Rei será o destaque da 5ª rodada, às 19h, no PV. O Vovô tem a mesma pontuação que o Fortaleza e ocupa a 6ª posição. O Alvinegro encara o Guarany nesta segunda (9), às 15h30, também no Presidente Vargas.