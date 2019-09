Clássico da Paz: Ceará vence de virada e garante primeira vitória na Fares Lopes

Após estrear com derrota para o Horizonte em casa, o Ceará engata primeira vitória contra o Ferroviário pela Taça Fares Lopes neste domingo (1º), no Estádio Presidente Vargas. A virada veio nos acréscimos do segundo tempo e garantiu os primeiros três pontos do Vovô na competição.

O Ferroviário começou na vantagem, com bom domínio do jogo o Tubarão abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com gol do camisa 10 Janeudo, após passe em profundidade na pequena área. O Alvinegro conseguiu o empate dos pés do estreante Gaúcho depois de boa assistência do zagueiro Charles, aos 37 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, o Vovô iniciou mais ofensivo. Mas, mesmo com as investidas, o placar seguiu igual até a etapa complementar. A virada veio a partir da jogada de Rick, que passou pela defesa do Tubarão e armou para Gaúcho que não finalizou com sucesso, mas facilitou o rebote de Eduardo, que anotou o gol da virada.

Com o resultado positivo, o alvinegro time marca os primeiros três pontos na competição. O próximo confronto da equipe será diante do Guarany de Sobral, na segunda-feira (9), no Estádio Presidente Vargas. O próximo compromisso do Ferroviário é apenas em 14 de setembro, contra o Horizonte, no Domingão.