O técnico Argel Fucks não é mais técnico do Ceará. A demissão do treinador foi oficializada na manhã deste domingo (9) pela diretoria do clube e divulgada nas redes sociais.

O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também foram desligados e não compõem mais a equipe técnica do Vovô.

A demissão ocorre na manhã seguinte ao empate sem gols contra o ABC-RN pela copa do Nordeste, ocorrido na tarde deste sábado (8), na Arena das Dunas, pela 3ª rodada da competição regional. Com o resultado, o Vovô segue na 4ª colocação do Grupo B, com três pontos.

A diretoria do clube informou que "trabalha para anunciar novo treinador em breve".

Argel Fucks chegou ao Ceará em novembro de 2019 após a demissão de Adilson Batista.