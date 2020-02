Análise: Jogo do Ceará não flui e equipe empata com o ABC fora de casa

A cada partida do Ceará na temporada, a torcida renova as esperanças de na próxima ver o futebol melhor, uma evolução tão propalada pelo técnico Argel Fucks. Mas ontem o Vovô fez o seu 5º jogo em 2020, contra o ABC na Arena das Dunas em Natal, pela Copa do Nordeste, nada acontece, o jogo da equipe alvinegra não flui. E assim, os resultados não aparecem, com o clube empilhando empates na temporada: com o fraco 0 a 0 de ontem, foi o 4º em cinco partidas.

Mas mais do que o resultado, o futebol apresentado é pobre, sem inspiração, sem nenhuma criatividade e por consequência, sem os resultados esperados. Com o empate de ontem, o Vovô se mantem estacionado na tabela do Grupo B, com três pontos em três jogos, ligando o sinal amarelo, já que faltam apenas cinco rodadas para o fim da 1ª fase e a equipe precisa jogar mais se quiser passar de fase. Afinal, só a camisa e a tradição alvinegra não o classificarão. É preciso jogar futebol.

Claro que os jogadores entram para jogar, fazerem o seu melhor, mas a verdade é que a equipe do Ceará joga no piloto automático: toca a bola de um lado para o outro, cruza na área, mas pouco finaliza, não arrisca uma jogada diferente, de improviso ou de qualidade para vencer adversários sempre inferiores, exceto o Fortaleza no Clássico-Rei, considerado um jogo de forças iguais.

Em vão

Com isso, mesmo poupando seu time titular do compromisso da última quarta-feira pelo Campeonato Cearense contra o Pacajus, a semana cheia e com os jogadores "descansados", o Ceará não conseguiu que seu jogo fosse agradável em nenhum momento. Não que a formação que Argel pôs em campo tenha sido um problema, que foi ofensiva, mas o Vovô carece de um meia de criação e de jogadores que finalizem. Com Rafael Sóbis isolado como referência, Leandro Carvalho e Rogério nas pontas, e Felipe Silva na armação, o jogo do time não encaixou. Para piorar, os laterais Samuel e Bruno Pacheco pouco construíram.

Faltou aproximação, tabelas, finalizações de longa distância, e mais dinâmica ao time. A única chance de gol do Vovô foi em jogada que Leandro Carvalho cruzou rasteiro para Felipe Silva, que livre na grande área, chutou para fora em lance claro de gol.

Na etapa final, o treinador fez alterações ofensivas, com Matheus Gonçalves, Rick e Vinícius, mas a equipe continuou previsível e não conseguiu criar nada.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 3ª rodada

Arena das Dunas, em Natal (RN)

8 de fevereiro

Árbitro: Diego da Silva. Cartões Amarelos: Bruno e Joécio (ABC); Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Rafael Sóbis e Rick (CEA)

ABC 0

Rafael, Pedro Costa, Joécio, Vinícius Leandro, Bruno (Vinícius Paulista), Felipe Manoel (Wenderson), Cedric,

Berguinho, Jailson, Igor Goularte, Erivan (Núbio Flávio). Técnico:Francisco Diá

Ceará 0

Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles, Felipe Silva (Mateus Gonçalves), Leandro Carvalho (Vinícius), Rogério (Rick), Rafael Sóbis. Técnico: Argel Fucks