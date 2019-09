Eusébio e Horizonte decidem quem enfrenta o Ceará na final do Futsal

Hoje, será conhecida a equipe que irá enfrentar o Ceará, no próximo sábado (21), em jogo válido pela final do Campeonato Cearense de Futsal. O primeiro jogo da decisão, entre Horizonte e Eusébio, terminou por 2 a 2, no sábado passado. Um confronto equilibrado nos números e dentro de quadra.

Para o Eusébio, que joga em seus domínios hoje, às 17 horas, com transmissão da TV Diário, é "tudo ou nada". A equipe da Região Metropolitana saiu atrás duas vezes no jogo passado. O Horizonte abriu o placar, o Eusébio foi lá e empatou. Novamente, o Horizonte ficou à frente e de novo Eusébio foi atrás do placar. Com o vice-campeonato no 1º turno, Eusébio aposta todas as suas fichas nesta partida, pois está em busca de se consolidar mais ainda no cenário do futsal cearense. Com o elenco experiente e o melhor ataque, o Eusébio pretende tirar o favoritismo do Galo do Tabuleiro e ter uma "revanche" contra o Vovô na finalíssima.

Atual campeão, o Horizonte não quer deixar a oportunidade de o pentacampeonato passar. Mesmo tendo sofrido o empate no jogo passado e, não tendo a vantagem caso o jogo vá para a prorrogação, em outras partidas, o Galo do Tabuleiro já demonstrou que tem forças para reverter diversas situações.

Com uma forte tradição no futsal cearense, neste segundo turno, o Horizonte mostrou sua real força e quer ir atrás de mais um titulo para a sua galeria. Mesmo com um elenco praticamente todo reformulado, o time comandado pelo técnico Deividy Hadson, fez uma das melhores campanhas deste turno e aposta no setor defensivo para conquistar vaga na final.

Quem vencer, tem pela frente o Ceará em dois jogos. O primeiro será no sábado (21), e o jogo da volta no outro sábado (28).

Eusébio e Horizonte decidem quem enfrenta o Ceará na final

Equipes empataram no primeiro jogo da final do 2º turno do Estadual. O vencedor que sair da quadra, hoje, começa a decidir o título no próximo sábado