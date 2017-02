Terraplanagem de Polo Químico de Guaiúba será assinada dia 22

00:00 · 04.02.2017 / atualizado às 00:22

Fábricas que vão atuar em Guaiúba já tinham atividade na Capital ( Foto: Fernanda Oliveira )

Orçado em R$ 100 milhões e com expectativa de gerar dois mil empregos, o projeto do Polo Químico de Guaiúba terá início neste mês, segundo afirmou a titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Nicolle Barbosa. Ela informou que o marco inicial do projeto, que irá abrigar nesta primeira etapa 27 empresas do setor, será a assinatura da ordem de serviço para a construção da infraestrutura de energia elétrica e a realização da terraplanagem pelo governador Camilo Santana no próximo dia 20 de fevereiro.

Ao todo, serão 42,25 hectares dedicados à instalação destes empreendimentos. Na última quinta-feira (2), a secretária reuniu-se com representantes do Sindicato das Indústrias Química, Farmacêutica e da Destilação e Refinação de Petróleo do Estado do Ceará (Sindiquímica-CE) para tratar o assunto. O protocolo de intenção e o convêncio com a prefeitura de Guaiúba, a 50,5 km de Fortaleza, deve acontecer no mesmo dia que o governador visitará a cidade.

"Este é um pleito do Sindiquímica que significa além de um sonho que se concretiza, uma grande conquista para a população da Guaiuba e do Maciço de Baturité que tem o apoio do Governo Camilo. São 27 indústrias, R$ 100 milhões de investimentos com geração de 2.000 empregos que chegam em um momento importante para a economia do Estado. Estamos agora alinhando o cronograma de implantação das empresas com o da obra de infraestrutura, para otimizar o tempo", ressalta a titula da SDE.

Infraestrutura básica

O governo estadual ainda deve aplicar recursos da ordem de R$ 3,9 milhões em infraestrutura básica somente pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), conforme adiantou o diretor de Infraestrutura da Adece, Eduardo Neves.

Braço de fomento da SDE, a Adece ainda trabalhou na criação da Câmara Setorial da Indústria Química, a qual funcionou como mais um ambiente de estímulo ao projeto do Polo de Guaiúba, segundo ele, por aproximar a iniciativa privada vinculada ao setor ao poder público cearense.

"A implantação do Polo Químico de Guaiúba será de extrema importância para o setor, que tinha o interesse de expandir suas atividades em um espaço com melhor aproveitamento. O desejo do Sindiquímica existia há alguns anos", afirmou.

Mudança de sede

O presidente do Sindiquímica, Marcos Soares, valorizou o início efetivo do projeto do Polo e adiantou que toda as empresas já possuem protocolo assinado também com o sindicato.

"Na realidade, essas empresas já estão em funcionamento no Ceará. Estão instaladas dentro da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão crescendo e, de acordo com as regras da nova lei de ocupação do solo, é mais viável para estes empreendimentos sair de Fortaleza", conta Soares, destacando as novas necessidades estruturais das fábricas do setor em funcionamento próximo ou na Capital.

O cronograma de instalação das indústrias, segundo Soares, prevê dez empreendimentos na área até o fim deste ano, mais dez no fim de 2018 e as sete últimas até o fim de 2019.

Formação da Cadeia

O executivo ainda contou que, para o segundo momento de instalação do Polo Químico de Guaiúba, é planejado pela iniciativa privada e também pelo governo cearense, a instalação nos arredores ou na própria área, toda a cadeia produtiva necessária para alimentar os empreendimentos. Entre os segmentos, estão incluídas nestas 27 empresas de protocolo já assinado fábricas de plástico, tintas e cosméticos.

Além disso, o presidente do Sindiquímica diz que não descartada a chegada de outras empresas - de fora do projeto inicial ou mesmo do Ceará - para integrar o Polo Químico de Guaiúba. Soares também afirmou do interesse dos empresários que chegam a Guaiúba de atrair os prestadores de serviços que os atendiam na RMF. O esforço para isso tem uma só justificativa: construir uma cadeia produtiva completa para atender a indústria.

Otimismo

