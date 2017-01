Refinaria começa a ser formatada

00:00 · 25.01.2017

Secretário Antonio Balhmann se reuniu com o corpo técnico da empresa Guangdong Zherong Energy Co.

Em busca de trazer uma refinaria para o Ceará, o secretário de Assuntos Internacionais do Governo do Estado do Ceará, Antonio Balhmann, reuniu-se na última sexta-feira (20), na China, com o corpo técnico montado pela empresa Guangdong Zherong Energy Co. (GDZR). Na ocasião, segundo informou a assessoria do secretário, foram iniciados os trabalhos de formatação para a implantação de uma refinaria no Estado do Ceará.

Após a assinatura do memorando de entendimento entre o governador Camilo Santana e a empresa chinesa em novembro, Balhmann esteve em Guangzhou para a primeira reunião com o grupo que, designado pela empresa chinesa, irá encabeçar o esforço técnico para a instalação da refinaria.

Como o projeto da refinaria cearense foi montado inicialmente pela Petrobras, é necessária a sua adequação aos modelos da GDZR. No entanto, Wang Mengweng, vice-presidente da Zhenrong, afirma que o fato de terem estudos fundamentais já prontos, como Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), certamente agilizará este estágio do projeto.

A Petrobras havia anunciado que iria desistir de instalar a refinaria Premium II em janeiro de 2015,após atrasos no programa de instalação da planta.

Documento

O memorando, assinado em novembro do ano passado, formalizou a intenção da GDZR em realizar estudos para a instalação do empreendimento em território cearense. Caso a refinaria se confirme, ela irá representar um investimento de US$ 4 bilhões na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Também está prevista a geração de aproximadamente 10 mil empregos durante a construção da refinaria e mais oito mil postos de trabalho, diretos e indiretos, durante a operação.

De acordo com as projeções do governo cearense, o empreendimento previsto para o Ceará deve produzir diariamente 300 mil barris de petróleo por dia. O projeto de refinaria com capital chinês está incluído dentro do acordo Brasil-China, assinado entre os dois países no início do ano passado.