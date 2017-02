Novo guindaste movimenta 200 mil t para a CSP

00:00 · 02.02.2017

O guindaste do tipo MHC começou a ser operado no dia 9 de janeiro e é o primeiro especializado nas movimentações de granéis sólidos do Porto do Pecém

Conforme a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) vai aumentando o volume de produção de placas de aço, empresas do setor de logística reforçam seus investimentos no Porto do Pecém para atender à demanda da siderúrgica por insumos, como minério de ferro e carvão mineral.

A cearense Tecer Terminais Portuários começou a operar no dia 9 de janeiro guindaste do tipo MHC, o primeiro especializado nas movimentações de granéis sólidos do Porto do Pecém, com uma capacidade de movimentar até 104 toneladas (t) de uma única vez.

Segundo Carlos Maia, diretor da Tecer Terminais, um dos prestadores de serviços do Porto do Pecém, em janeiro, durante 23 dias de atuação no terminal portuário, o novo guindaste movimentou em torno de 200 mil toneladas de minério e carvão. "Esse guindaste é especial para granéis, para atender tanto a CSP como as térmicas, mas em janeiro o movimento foi apenas para a siderúrgica", diz.

De acordo com a Tecer, com o início da operação do novo equipamento a movimentação de granéis no Porto do Pecém cresceu 30% em janeiro, com o aumento de 22% na velocidade das ações de descarga.

Maior produtividade

Nos próximos 30 dias, a empresa irá receber um "grabb" (uma espécie de concha) para o guindaste, adquirida na Holanda pelo montante de R$ 400 mil, que irá aumentar a produtividade do equipamento.

Investimento

Ainda neste semestre, a empresa cearense pretende instalar um equipamento similar, totalizando um investimento em torno de R$ 30 milhões nas duas aquisições. "A nossa expectativa é de obter crescimento em função dessa fase que a gente está vivendo, com o início da operação da Companhia Siderúrgica do Pecém, que está numa crescente de operação", diz Maia. "Esperamos movimentar cerca de 1 milhão de toneladas neste ano", acrescenta ele.

Presente no Porto Pecém desde 2007, a Tecer Terminais Portuários atua na movimentação de contêineres, carga geral e cargas de projeto, além de granéis sólidos. O novo equipamento da empresa opera nos berços 5 e 6 do Terminal de Múltiplo Uso (TMUT) do Pecém.

Porto do Mucuripe

O crescimento significativo na movimentação de cargas no Porto do Pecém nos últimos meses acabou provocando filas de navios esperando para atracar no terminal, sendo as cargas mais relevantes os granéis sólidos, como o minério de ferro e carvão mineral destinados à siderúrgica e às termelétricas.

A expectativa é que os novos investimentos ajudem a desafogar as operações de descarga, já que com o aumento do tempo de espera para atracação de navios, a CSP passou a receber os insumos por meio do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

Em nota enviada à reportagem, a Companhia Siderúrgica do Pecém informou que "descarregou um navio de carvão, com 40 mil toneladas, no Porto do Mucuripe, como estratégia para otimizar a logística de recebimento de matérias-primas. Esse carregamento, único de matéria-prima até agora pelo Mucuripe, teve início em 16 de janeiro e foi finalizado em 22 de janeiro".

De acordo com informações fornecidas pela Companhia Docas do Ceará, que administra o terminal portuário do Mucuripe, somente para este semestre, está prevista a atracação de mais quatro navios carregados com carvão e minério.